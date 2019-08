Cane obeso dimagrisce 45 chili in un anno: la storia di Kai fa il giro del mondo

La sua foto prima-dopo sta facendo il giro del mondo: Kai, un bellissimo cane golden retriever che vive in Canada, è dimagrito ben 45 chili passando da circa 75 a 30. Una metamorfosi iniziata a marzo 2018, quando Kai fu portato dal veterinario per cominciare una ferrea dieta. Le sue condizioni erano così eccezionali che il veterinario decise di mettersi in moto per farlo adottare. È grazie alla sua nuova padrona, di nome Heggie, che oggi Kai ha raggiunto la forma perfetta ed è tornato a muoversi con agilità. Il suo ingente peso, infatti, gli aveva reso impossibile vivere normalmente.

«Una storia che ha molto da insegnare anche a noi umani», ha raccontato Heggie a Good Morning America. «Kai è la dimostrazione di come si possa raggiungere una meta che sembra impossibile lavorando giorno per giorno, senza pensare a ciò che eravamo ieri e a ciò che saremo domani, ma concentrandosi solo sul lavoro da fare oggi».

