Trasacco, cane chiuso in un sacco e gettato tra i rifiuti: salvo per miracolo

Un cane è stato chiuso dentro un sacco di iuta e, ancora vivo, lanciato in mezzo alla spazzatura. Come fosse un rifiuto. Come fosse qualcosa che non serviva più. Il crudele episodio è accaduto a Trasacco, piccolo paesino abruzzese affacciato sulla Piana del Fucino, in provincia dell'Aquila e le immagini, pubblicate da Abruzzo Live, parlano da sole. Fortunatamente, la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi. Il cane infatti,un giovane meticcio di taglia media, grazie ai lamenti e ad un abbaio sempre più debole, è stato ritrovato poco dopo, dagli agenti della locale Polizia Municipale insieme ai volontari di Adotta Anime Randagie Trasacco, intervenuti dietro segnalazione, mentre tentava, inutilmente, di libersarsi.Debole e magrissimo, l'animale presentava una zampa rotta. Frattura causatagli, molto probabilmente, dal lancio del sacco ad opera di ignoti. E proprio quei lamenti, dovuti al dolore per la frattura, uniti alla paura che il cane deve aver provato dopo essere stato intrappolato, sono stati gli elementi fondamentali per il suo ritrovamento. Così, mentre è partita la caccia agli autori del terribile gesto, ed in attesa di una famiglia che possa adottarlo e fargli dimenticare l'incubo vissuto, il cane è stao affidato al canile sanitario.In molti, a Trasacco, un paesino di poche anime e dove tutti si conoscono, si interrogano sull'episodio e, soprattutto, sulla identità dell'autore (o degli autori) del gesto inqualificabile. Poi, un augurio: "Che, stavolta, possa trovare un padrone umano".