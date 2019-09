Cane cade nella vasca piena d'acqua, salvato dopo tre giorni dai pompieri: era in iportemia

Poco dopo le 9 di questa mattina, il personale operativo dei Vigili del Fuoco è intervenuto nel Comune di Terracina, via Pontina, in provincia di Latina, a seguito di varie segnalazioni per un soccorso ad un cane. Sul posto, presso una azienda in disuso, la squadra territoriale di Terracina riscontava la presenza di un meticcio di piccola taglia in evidente difficoltà, all’interno di un vascone pieno di acqua, da almeno 3 giorni.

Donna di 35 anni trovata morta in auto in un parcheggio: il cane resta a vegliarla per ore a Pescara

Cheerleader 19enne sbranata e uccisa dai 5 cani del vicino. «Era rientrata per prendere la borsa»







Subito il personale si attivava per recuperare il piccolo cane nel contempo, la Sala Operativa, inviava sul posto anche il servizio veterinario della ASL competente di zona. Dopo il recupero l’animale, con un inizio di ipotermia, veniva consegnato al veterinario di turno per le cure del caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA