Cane cade in un pozzo alla Caffarella, salvato dai vigili del fuoco

Un cane è stato salvato dal vigili del fuoco di Roma dopo essere caduto in un pozzo di acqua piovana profondo quattro metri nel Parco della Caffarella. L'animale era scappato al proprietario ed era caduto nel pozzo. Sul posto il personale del Soccorso Alpino Fluviale si è dovuto calare per tirarlo fuori. Con una manovra speleologica i pompieri hanno provveduto al recupero del cane, un meticcio di taglia media, e lo hanno riconsegnato al proprietario in buone condizioni.

