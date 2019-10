Cane investito viene trascinato per un'ora in autostrada: salvo

Ultimo aggiornamento: 12:16

Un cane è rimasto intrappolato nel cofano di un'auto per quasi un'ora. Ma fortunatamente è uscito vivo da un incidente assurdo nel quale era rimasto coinvolto. Siamo ad Albany,. Una ragazza di 26 anni si trova alla guida della sua auto quando, all'improvviso, sente un forte rumore sotto la sua vettura. Dopo essere scesa per controllare i danni, è tornata alla guida immaginando di aver colpito un oggetto o un animale.Soltanto dopo quasi un'ora si è accorta, dai lamenti, che qualcosa di "vivo" era rimasto incastrato sotto la sua macchina. A piangere era, lo Shiba Inu rimasto incastrato nell'auto per chilometri. Il cane è sopravvissuto miracolosamente sia all'impatto sia al viaggio assurdo percorso lungo la. «Uno dei nostri ufficiali è stato in grado di liberare il cane dal veicolo. Era ferito ma in generale sembrava in salute, sorprendentemente». Queste le parole di uno degli agenti che ha raccontato la vicenda ai media americani. Coco è stato portato dal veterinario ed è in attesa di un intervento chirurgico per un osso rotto.