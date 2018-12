La cagnetta allatta il cucciolo di cinghiale rimasto orfano: le immagini commuovono il web

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Girava per il paese da qualche giorno. Affamato e spaventato, un piccolo cucciolo di cinghiale aveva intenerito gli abitanti di Gergei, piccolo centro di poco più di mille anime, in provincia di Cagliari.Forse smarrito, o più probabilmente rimasto orfano, il cucciolo era stato visto in più occasioni aggirarsi nelle vie più isolate dell'abitato.Poi, la sorpresa. Sì, perchè quel cucciolo era stato notato anche da una splendida cagnolina che, in men che non si dica, ha deciso di allattarlo. Inutile sottolineare quanto, quella scena e quelle immagini, pubblicate da Sarcidano Agility Team sulla propria pagina Facebook, possano aver intenerito il popolo del web. Tanto da divenire, in un batter d'occhio, virali.Così, tra una serie di commenti che si dispiacciono per la sorte toccata alla mamma del cinghialetto, quelli della meraviglia che, ancora una volta, gli animali e la natura sanno regalare. E allora, finalmente sfamato ed al calduccio per un pò, chissà che quel cinghialetto possa avere anche la fortuna di crescere e tornare libero in quei boschi che lo avevano visto nascere e con una nuova mamma da ricordare, Asia.