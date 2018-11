Cane abbaia troppo, lo legano a un armadietto e gli danno fuoco: salvo

Ha rischiato di morire carbonizzato Giako, un cagnolone di razza siberian husky a cui è stato dato fuoco la scorsa notte nella casa di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, in Puglia, dove vive in compagnia di un’anziana donna. Il povero cane abbaiava troppo e qualcuno ha pensato di legarlo a un armadietto e di buttargli addosso stracci imbevuti di liquido infiammabile per farlo smettere, col rischio di mandare a fuoco l’intero appartamento. I carabinieri sono al lavoro per risalire alle responsabilità del gesto. Ultimo aggiornamento: 16:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA