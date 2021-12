Cammelli con il “ritocchino" in botox squalificati, cammellieri multati: addio ai premi da 66 milioni di dollari del concorso di bellezza

Per renderli più belli li avevano sottoposti a qualche puntura di botox. Tutto, per cercare di vincere un concorso di bellezza a loro dedicato. Le autorità degli Emirati Arabi hanno squalificato 40 cammelli che erano stati oggetto di ritocchini estetici. Al centro dei riflettori, il King Abdulaziz Camel Festival, l’evento più celebre del Paese dedicato a questa genere di animali. In palio un montepremi da 66 milioni di dollari.

Punture al botox per rendere più belli i cammelli

Gli organizzatori sanno bene che quei premi sono assai ambiti, tant’è che nel regolamento vengono vietate le iniezioni di botox, il lifting del viso e altri stratagemmi cosmetici per rendere i cammelli più attraenti. I giurati scelgono il vincitore sulla base di alcune caratteristiche, tra cui la forma della testa, del collo, delle gobbe e la loro postura.

I giudici hanno rafforzato le misure di controllo utilizzando le tecnologie avanzate per cercare di rilevare gli interventi estetici. Quest’anno hanno pizzicato almeno due dozzine di allevatori che avevano allungato ai loro animali labbra e naso, usato ormoni e iniettato il botox. Squalifice, multe e addio ai premi.

<blockquote class="twitter-tweet">

<p dir="ltr" lang="en"><a href="https://twitter.com/hashtag/SaudiArabia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SaudiArabia</a> : It’s that time of year again - the now annual “wow is that even a thing story” as 43 <a href="https://twitter.com/hashtag/camels?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#camels</a> with cosmetic enhancements have been barred from competition in the Camel Beauty Pageant at the King Abdulaziz Camel Festival near <a href="https://twitter.com/hashtag/Riyadh?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Riyadh</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%84_6?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل_6</a> <a href="https://t.co/sBSO77EpNl">pic.twitter.com/sBSO77EpNl</a></p>

— sebastian usher (@sebusher) <a href="https://twitter.com/sebusher/status/1468620437533954059?ref_src=twsrc%5Etfw">December 8, 2021</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>