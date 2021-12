Decine di cammelli esclusi dal concorso saudita di bellezza per il Botox

L'agenzia di stampa saudita statale ha riferito che oltre 40 cammelli sono stati squalificati da un concorso di bellezza per essere stati sottoposti a iniezioni di botox nelle labbra e altri ritocchi artificiali. È successo all’annuale e popolarissimo King Abdulaziz Camel Festival, in corso dal primo gennaio vicino a Riyad, capitale nonché primo polo finanziario dell'Arabia Saudita. ll concorso dura bene 28 giorni e coinvolge circa 30mila cammelli. Particolarmente caro a molti esperti e allevatori, i premi in denaro sono da capogiro: si parla di cifre che possono arrivare fino a 57 milioni di dollari.

Quest'anno, le autorità hanno scoperto che dozzine di allevatori avevano allungato le labbra e il naso dei cammelli, usato ormoni per potenziare i muscoli delle bestie, iniettato nelle teste e nelle labbra dei cammelli il Botox per renderle più grandi, gonfiato parti del corpo con elastici e usato riempitivi per rilassare i loro volti. «Il club è desideroso di fermare tutti gli atti di manomissione e inganno nell'abbellimento dei cammelli», afferma il rapporto della SPA, aggiungendo che gli organizzatori «impongono severe sanzioni ai manipolatori».

Il concorso di bellezza dei cammelli è il fulcro dell'imponente carnevale, che prevede anche corse di cammelli, vendite e altri festeggiamenti che tipicamente mettono in mostra migliaia di dromedari. La stravaganza cerca di preservare il ruolo del cammello nella tradizione e nell'eredità beduina del regno, anche se il paese ricco di petrolio va avanti con mega-progetti di modernizzazione. L'allevamento di cammelli è un'industria multimilionaria e eventi simili si svolgono in tutta la regione.

#SaudiArabia : It’s that time of year again - the now annual “wow is that even a thing story” as 43 #camels with cosmetic enhancements have been barred from competition in the Camel Beauty Pageant at the King Abdulaziz Camel Festival near #Riyadh #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل_6 pic.twitter.com/sBSO77EpNl

— sebastian usher (@sebusher) December 8, 2021