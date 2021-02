Tra le specie conosciute, è il rettile piccolo della Terra. Si tratta di un camaleonte delle dimensioni paragonabile a un seme di girasole, che può stare tranquillamente sopra l'unghia di una mano.

Due esemplari, un maschio e una femmina, sono stati scoperti da una spedizione tedesco-malgascia nel Nord del Madagascar. I ricercatori si sono presto resi conto che si trattava di due adulti, completamente sviluppati. Il maschio è lungo solo 1,35 centimetri. La brookesia nana, o camaleonte nano, è di dimensioni minori di qualunque altra delle 11.500 specie di rettili conosciute. L'esemplare femmina è molto più grande (si fa per dire): 2,9 cm. Secondo le attuali classificazioni, è di dimensioni maggiori soltanto la brookesia micra, scoperta nel 2012.

Purtroppo, questo animale che vive in un habitat molto limitato è minacciato dall'attività dell'uomo. "L'ambiente in cui vive il camaleonte nano - ha fatto sapere Oliver Hawilitschek, scienziato del Centro per la Storia Naturale di Amburgo in una nota - è soggetto a deforestazione, ma l'area è stata posta sotto protezione recentemente, per cui la specie potrà sopravvivere".

