Cacciatori sparano all'asinella del centro di riabilitazione. Colpita sul muso è salva per miracolo

"Storie di ordinaria follia". Così è stato commentato da Enpa Vicenza, l'ennesimo incredibile episodio che ha visto protagonisti alcuni cacciatori e una sfortunata asinella che ci ha quasi rimesso la vita. I fatti, risalenti al 3 novembre scorso, "Sono stati resi noti soltanto in queste ore per lasciare spazio alle indagini". La cronaca. Al centro di riabilitazione di Montemezzo di Sovizzo, località della provincia di Vicenza, è un pomeriggio come tanti. La giornata è tiepida e i diciotto ospiti della struttura sono fuori per godersi l'ultimo sole del giorno. Con loro, tre cani, un'asinella e altri due giovani maschi rinchiusi nel recinto poco distante. Poi, mancano pochi minuti alle 17, scoppia il finimondo. Alcuni colpi sparati a distanza ravvicinata da alcuni cacciatori, fanno piovere i pallini sulla struttura. È il caos.

Subito dopo, altri colpi fanno scattare il fuggi fuggi generale che costringe gli ospiti a rientrare. A quel punto qualcuno si accorge dell'asinella che, come impazzita, rompe la staccionata. Il povero animale, utilizzato per le terapie, è stato colpito sul muso. Una ferita che avrebbe potuto ucciderlo. Fortunatamente l'asinella si salva. Come documentato dalle immagini diffuse da Renzo Rizzi di Enpa, i pallini non sono entrati in profondità e dopo un'oretta, il personale del centro riesce a calmarla. "Chi ha sparato?" si chiedono le Guardie zoofile di Enpa intervenute sul posto? La domanda è ancora senza risposta. Così, mentre le indagini per risalire ai responsabili del gesto proseguono, Enpa Vicenza ha lanciato un appello al sindaco Paolo Garbin: "In attesa dello sviluppo delle indagini, chiediamo che venga istituita una zona protetta attorno alla struttura". Così da garantire l'incolumità di uomini e animali.