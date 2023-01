Cacciatore spara e le uccide il cane. La padrona disperata mostra le immagini: «Questo è quello che rimane del mio Kiran»

«Mai avrei pensato che le foto di stamattina sarebbero state le ultime per colpa di un cacciatore». A raccontare tutto il suo dolore sui social è Francesca Bertolutti, tecnico veterinario originaria di Udine ma Fermana d'adozione, dopo l'uccisione del suo amato Kiran. Una tragedia che mai si sarebbe sognata di dover vivere, nemmeno nel suo incubo peggiore. Ed in effetti, ciò che è accaduto nella sua tenuta di campagna a due passi da Fermo, nelle Marche, è difficile da immaginare. Sì perché, come ha riferito la stessa Bertolutti a Udine Today, quella mattina sarebbe dovuta essere come le altre, e invece.

«Come ogni giorno, il mio compagno aveva portato i nostri cani a fare una passeggiata». La proprietà comprende diversi ettari e tutto sembra procedere come sempre. Kiran, il cagnolone di razza Lupino gigante di un anno e mezzo, è nel gruppo. «Poi, improvvisamente, alcuni spari». Come successivamente ribadito da Francesca, a sparare sono due cacciatori che, a ridosso della proprietà per una battuta, vengono immediatamente avvertiti della presenza dei cani dal compagno. Poi, più nulla. A quel punto, cani e padrone fanno per avviarsi verso casa. Tutti, meno uno. All'appello, infatti, manca proprio Kiran. La preoccupazione sale. «Cosa è successo?». La risposta arriverà dagli stessi cacciatori. Stando a quanto riferito dalla Bertolutti, uno dei due avrebbe sparato al cane scambiato per un animale selvatico forse per via del pelo scuro. In ogni caso, il grosso calibro non lascia scampo al cagnolone che muore sul colpo. A quel punto, la preoccupazione diventa disperazione. «Questo è ciò che resta di te». Ha infine scritto Francesca commentando amaramente le immagini del suo cane ormai senza vita. E poi, «Sei stato il regalo più bello della mia vita».