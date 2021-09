Scambia un cavallo per un capriolo e gli spara: denunciato un cacciatore. L'animale è stato abbattuto

Lunedì 13 Settembre 2021, 11:00

Un cacciatore della Svizzera Orientale ha sparato ad un cavallo, rimasto gravemente ferito, credendolo un capriolo. L'incredibile episodio è avvenuto in un bosco di Chapella, località dell'Alta Engadina, a nord di Livigno. A comunicare l'accaduto al guardiacaccia, lo stesso uomo responsabile del ferimento, uno svizzero grigionese, che ha riferito di aver scambiato il cavallo per un capriolo che aveva attraversato il sentiero di fronte a lui poco prima. L'uomo, stando a quanto riportato dalla polizia cantonale, è stato denunciato. Mentre al povero cavallo non è andata altrettanto bene. A seguito delle ferite riportate, infatti, il quadrupede è stato abbattuto.