Il tricheco Thor dorme sdraiato su un molo: il lungo viaggio dal Regno Unito all'Islanda verso l'Artico

Il famoso tricheco di nome Thor è apparso a Breiðdalsvík, in Islanda, quasi due mesi dopo essere stato avvistato l’ultima volta nel Regno Unito mentre tornava a casa nell’Artico. Thor è stato trovato sdraiato su un molo galleggiante da Ellis Elisson, 41 anni, che stava supervisionando una delle sue barche da pesca in un porto nella piccola città di pescatori islandese venerdì scorso.

All’inizio, Ellis e i suoi amici erano diffidenti nei confronti del tricheco e lo ammiravano da lontano. Tuttavia, dopo aver realizzato che tutto ciò che il mammifero marino voleva fare era soltanto riposare, hanno deciso di avvicinarsi, mantenendo comunque una distanza di sicurezza.

Ellis, un pescatore della costa orientale, ha dichiarato: «Si stava rilassando lì. È stato lì tutto il giorno a riposare. Abbiamo pensato che avesse fatto molta strada e ora stava prendendo il sole. Ho scattato alcune foto a pochi metri di distanza, ma se qualcuno provasse ad avvicinarsi di più, credo non gli piacerebbe».

La notizia della ricomparsa del celebre tricheco ha raggiunto il Regno Unito, dove il British Divers Marine Life Rescue ha confermato che si trattava sicuramente di Thor dopo aver abbinato i segni delle chiazze chiare sulle pinne anteriori del tricheco.

Su Facebook, hanno scritto: «Dopo la visita di Thor nel Regno Unito, ci siamo chiesti se lo avremmo mai più rivisto. Siamo lieti di essere stati informati che si trova in Islanda».



Thor era stato visto l’ultima volta a Blyth il 2 gennaio, settimane dopo essere stato visto riposare su una spiaggia per diverse ore a Southampton. Il tricheco, che si pensa abbia un’età compresa tra i tre e i cinque anni, avrà percorso circa 850 miglia dalla sua ultima visita a Blyth. Grandi folle si sono radunate eccitate quando il tricheco è stato avvistato mentre riposava su un pontile di legno in uno yacht club. Si ritiene che abbia lasciato la sua casa nel circolo polare artico all’inizio di questo inverno e potrebbe aver viaggiato fino al Canada prima di essere avvistato sulla costa della Zelanda, nell’angolo sud-est dei Paesi Bassi, il 6 novembre.Più di un mese dopo, il mammifero marino è stato avvistato mentre riposava a Calshot Beach nell’Hampshire. Il pescatore Darren McKell era fuori con sua moglie Caroline e suo figlio Luke nelle prime ore del mattino quando hanno trovato il tricheco l’11 dicembre.

Anche se il suo avvistamento è stato dichiarato “estremamente raro” e si credeva che stesse tornando al circolo polare artico, Thor è riapparso invece nella città balneare di Scarborough nello Yorkshire alla vigilia di Capodanno. Si pensava fosse la prima volta che un tricheco veniva avvistato nello Yorkshire e attorno a lui era stato messo un cordone per evitare che le folle entusiaste si avvicinassero troppo. I funzionari del comune hanno annullato i fuochi d’artificio di Capodanno della città per evitare di disturbare il mammifero, che è protetto dal Wildlife and Countryside Act 1981. Thor è finalmente tornato in acqua il giorno di Capodanno, partendo tra gli applausi della gente del posto. Centinaia di persone provenienti da tutto il mondo si sono radunate nelle città costiere per vedere il famoso tricheco che si è diretto a nord dopo il suo viaggio di 3000 miglia dall’Artico. Ellis, il pescatore, ha concluso: «Non avevo idea che questo fosse il tricheco famoso in tutto il mondo. Dopo che il sito ha pubblicato l’articolo, la gente ha iniziato a parlarne, e ora so per certo che si tratta di lui. E’ vivo e vegeto, e sarò curioso di vedere dove salterà fuori la prossima volta».