Borgo Egnazia, l'appello del WWF ai grandi del G7 Dal 13 al 15 giugno i Capi di Stato e di Governo dei Paesi G7 si incontreranno a Borgo Egnazia in un momento cruciale per gli equilibri geopolitici globali. Dagli impegni per il clima e la biodiversità alla finanza per la transizione, il WWF chiede ai leader G7 maggiore ambizione in vista della COP29 di Baku (Clima) e la COP16 di Cali (Biodiversità)