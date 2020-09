Un boa di due metri nel vano motore: automobilista in panne terrorizzata «Pensavo fosse la batteria scarica» Video

Non era la batteria scarica, l'auto di quella donna a Caracas non funzionava perché c'era un ingombrante intruso sotto il cofano: un boa lungo due metri e non "il tigre" che negli 60 e 70 volevamo "mettere nel motore". L'automobilista è quasi svenuta per la paura quando ha sollevato il cofano. Per fortuna il grosso serpente si era appisolato e non è stato troppo difficile catturarlo per l'accalappia-boa chiamato dalla signora venezuelana.

#Increíble vean lo que consiguieron dentro de vehículo 🚗 en Colinas de Tamanaco, municipio #Baruta, al este de Caracas. Vía @SegoviaBastidas pic.twitter.com/pRq7bqmIbF — Radio Caracas Radio (@RCR750) September 7, 2020

