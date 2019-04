Berlino, inseminazione artificiale per la coppia di Panda

L'approccio alla fine c'è stato fra i panda Meng Meng (femmina di 5 anni) e Jiao Qing (maschio di 8 anni), ospiti dello zoo di Berlino dove sono giunti dalla Cina nel 2017. Gli esperti nella capitale tedesca, dove da qualche giorno sono in corso i difficili tentativi di riproduzione fra i due esemplari, non possono garantire che i contatti abbiano effettivamente portato al concepimento, per questo ieri - è stato comunicato ufficialmente dallo zoo - Meng Meng è stata sottoposta ad inseminazione artificiale. I due panda sono stati brevemente messi sotto anestesia e hanno reagito bene alla procedura, sul cui esito però è necessario pazientare in quanto le conferme su una eventuale gravidanza di Meng Meng non arriveranno prima di giugno. © RIPRODUZIONE RISERVATA