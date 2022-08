Balena bianca Beluga intrappolata nella Senna, salvataggio record: ora verrà portata in mare

Speranza per il beluga, la balena bianca artica rimasta rimasta intrappolata nella Senna, in Francia. Il grande mammifero, che pesa 800 chili ed è lungo 4 metri, è stato messo in sicurezza con una complessa operazione durata 6 ore che ha coinvolto 24 sommozzatori, un team di veterinari e l'Ong Sea Sheperd France. Ora la balena, che era fortemente debilitata e affamata, è stata caricata su una barca con una gru e verrà riportata nell'oceano.

Il salvataggio

Il salvataggio è durato oltre 6 ore nella notte. A partire dalle 22 la balena è stata attirata su una gigantesca rete e poi sollevata con una gru e caricata su una barca refrigerata. Un'operazione complessa che molti curiosi e animalisti - ormai appassionati alla storia - hanno seguito i lavori fino alla mattina. Dopo essere stata curata, nutrita e assistita verrà liberata nel mare. Il mammifero era in uno stato di salute "allarmante" per questo l'animale non è ancora fuori pericolo: «L'operazione non è priva di rischi per la balena, indebolita e stressata» ha spiegato un volontario della Ong.

Le béluga a été sorti de l’eau après de longues heures de préparation et d’efforts. Bravo aux équipes impliquées d’avoir relevé ce défi.Les premiers examens médicaux ont été faits, les résultats seront bientôt connus. Le béluga va maintenant prendre la route vers Ouistreham. pic.twitter.com/Vc8aBMKf6r — Sea Shepherd France (@SeaShepherdFran) August 10, 2022

La balena si era "persa" nella Senna

La balena era stata avvistata più di una settimana fa in direzione di Parigi, si era arenata a 130 chilometri nell'entroterra della Manica, in Normandia. Venerdì era rimasta bloccata a 70 km a nord-ovest di parigi ed era partito il monitoraggio dei volontari. Le condizioni dell'animale stavano peggiorando e aveva rifiutato anche sardine e pesci vivi che erano stati offerti dai volontari.

In un tweet del 9 agosto (poche ore dopo il salvataggio) i veterinari spiegano che la balena non ha più attività digestiva e per questo non mangia. Non ha virus o patologie, dunque i veterinari sono al lavoro per cercare di capire le cause del suo problema. Il suo futuro è ancora incerto, ma c'è speranza. L'organizzazione Sea Shepherd France ha riportato che ancora non mangia, ma dà segni di curiosità. Si è anche grattato contro il muro della chiusa per rimuovere delle macchie che gli si erano formate sul dorso: gli antibiotici che gli sono stati somministrati potrebbero aver aiutato.

Il beluga non è il primo cetaceo ad entrare nella Senna. Un'orca è morta di fame in maggio, dopo aver vagato nel fiume per settimane, mentre in giugno una balenottera comune è stata avvistata alla foce, vicino a Le Havre.