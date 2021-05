Belluno, il riccio con la testa incastrata nella lattina: salvato da morte certa dai poliziotti della volante di pattuglia

Se non fosse stato notato da due agenti di polizia di pattuglia, per quel povero riccio sarebbe stata la fine. E invece no. Perché, salvato, ora probabilmente è tranquillo nei boschi. La singolare vicenda è accaduta lungo una strada di Cavarzano, nel Bellunese. Lì, Mirco e Matteo, due agenti di polizia sono di pattuglia. Con la gazzella, percorrono le strade della cittadina. È notte, piove e tutto, almeno per il momento, sembra tranquillo. Poi, improvvisamente, i due notano qualcosa di strano. A pochi passi da loro, praticamente in mezzo alla strada, si muove qualcosa. Così, incuriositi, si avvicinano.

Quel qualcosa è un riccio che, chissà come, deve aver incautamente infilato la testolina all'interno di un lattina per bibite vuota trovata a terra mentre era alla ricerca di cibo, ed è rimasto incastrato chissà da quanto. Così, terrorizzato, non fa che girare alla cieca tentando inutilmente di liberarsi. Fortunatamente per lui, gli agenti si danno subito da fare e, tempo pochi minuti, come documentato dalle immagini diffuse dalla pagina social della Questura di Belluno che pubblichiamo, riescono a liberare l'animaletto. «Il povero animale rimasto incastratato con la testa in una lattina vuota, è scritto sulla pagina social della Questura Bellunese, una volta liberato con precauzione, è stato portato al sicuro».

