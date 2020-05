Il bambino a tu per tu con l'orso in montagna. Le incredibili immagini dell'incontro in un video

Le immagini sono incredibili. Raccontano di un pazzesco incontro ravvicinatissimo di un bambino con un orso. Siamo in montagna, sopra Malga Prà da Giovo, alla Contra nelle splendide Dolomiti del Brenta. Lì, una famiglia ha deciso di trascorrere una giornata in mezzo alla natura e il piccolo Alessandro sembra divertirsi un mondo. Poi, qualcosa, distoglie la loro attenzione. Dietro un cespuglio infatti, c'è un orso. E' a pochi metri dal bambino. Così vicino che, come documentato dalle immagini che pubblichiamo, diffuse da Oipa Trento, basterebbe allungare un braccio per arrivare a poterlo toccare.

A quel punto, l'autore del video, capisce immediatamente che la cosa migliore è non spaventare il piccolo Alessandro nè l'animale. Così, con un comportamento da applausi e grande sangue freddo, guida con la voce il bambino invitandolo ad allontanarsi con calma. L'orso, dal canto suo, appare tranquillo e sembra non dare importanza più di tanto all'incontro inatteso. «Vieni avanti piano», dice l'adulto al bambino. E così, dopo qualche minuto ad alta trensione, tutto si risolve per il meglio. Con l'orso che riprende la sua strada e la famigliola che, adesso, ha una incredibile storia da raccontare.

Ultimo aggiornamento: 08:50

