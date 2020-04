Balena di 20 metri all'Isola d'Elba: l'emozionante video della guardia costiera

Dopo i delfini e gli squali, ripresi nei giorni scorsi nei porti e lungo le coste di mezza Italia grazie al traffico marittimo pressoché fermo, è stata la volta del gigante dei mari: "sua grandezza" la balena, a finire nell'obiettivo delle telecamera. Il braccio di mare, teatro dell'emozionante incontro, è quello non lontano dall'Isola d'Elba dove, l'equipaggio dell'elicottero Nemo, della Guardia Costiera, ha incontrato una splendida balenottera di quasi 20 metri di lunghezza che, tranquilla, solcava le onde.

Le eccezionali immagini, riprese dall'equipaggio, parlano da sole e raccontano un frammento di vita di uno degli ultimi giganti del nostro pianeta. «Pasqua 2020 - hanno commentato sulla pagina social gli autori del filmato - ci ha regalato un incontro davvero speciale. Una balenottera di circa 20 metri». Poi, una precisazione: «Questi cetacei, proprio in questo periodo, partono da Lampedusa per giungere, in 5/7 giorni, nel Santuario Pelagos».



Il Santuario, come sanno bene i ricercatori dell'Istituto Tethys che vi operano e gli appassionati di balene e delfini, è un'area marina protetta che, compresa tra il territorio italiano, monegasco e francese, è spesso teatro di incontri mozzafiato con balene, capodogli e altri cetacei che, soprattutto in alcuni periodi dell'anno, affollano quelle acque grazie alla notevole concentrazione di nutrienti.

Nel frattempo, mentre le immagini della balena fanno il giro del web, il Ministro dell'Ambiente Costa, commentando l'episodio, ha detto: «La Natura, in questi giorni, ci sta regalando delle immagini meravigliose. Come questa balenottera. Uno spettacolo raro. I nostri mari - ha aggiunto - sono la ricchezza del nostro bellissimo Paese. Dobbiamo preservarli».

