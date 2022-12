La straziante migrazione di Moon, la balena con la colonna vertebrale spezzata da una imbarcazione

Le immagini sono strazianti. Drammatiche, diffuse dalla Pacific Whale Foundation, documentano l'incredibile tenacia di Moon, uno splendido esemplare di megattera che, dopo un viaggio di oltre 5mila chilometri, è riuscita a raggiungere le Hawaii. Una vera e propria odissea se si considerano le condizioni di salute del leviatano che, dal settembre scorso, sopravvive con la colonna vertebrale spezzata. Per muoversi e nuotare, come confermato dai ricercatori del British Columbia Whale, Moon è infatti costretta ad utilizzare le sole pinne pettorali. Uno sforzo enorme che, nonostante indicibili sofferenze, l'hanno portata dalla costa settentrionale della British Columbia, in Canada, i primi giorni di settembre, sino alle Hawaii. Quest'ultima località è infatti la destinazione che le megattere di quelle acque, prediligono per svernare e partorire i piccoli.

Capodoglio muore sulla spiaggia: nello stomaco 150 kg di attrezzature da pesca. I veterinari: «Mai visto nulla del genere»

Miracoli della natura che però, stavolta, non toccheranno la povera Moon. Ormai debole e visibilmente emaciata, per la megattera si teme il peggio. Tanto che gli studiosi dubitano fortemente possa ultimare il viaggio di ritorno previsto per la prossima stagione. Così, mentre si spera in una sorta di magia, non rimane altro che aspettare sperando che la natura possa in qualche maniera alleviare le sue sofferenze. La vicenda di Moon, megattera già nota ai ricercatori, era divenuta drammatica nel settembre scorso quando, durante una osservazione di routine operata con l'ausilio di un drone presso la Fin Island Research Station nel nord della British Columbia, ci si era accorti che qualcosa non andava. La colonna vertebrale della balena, infatti, era apparsa deviata. "Probabilmente è rimasta vittima di un grave incidente con una imbarcazione veloce" avevano detto gli studiosi. I mesi successivi avrebbero confermato quanto ipotizzato, con il trauma che si sarebbe addirittura aggravato. Fino alla traversata oceanica di oggi. Moon è una megattera, cetaceo misticeto, unica specie del genere Megaptera. Tra le balene più grandi del pianeta, può superare i 17 metri di lunghezza per oltre 40 tonnellate di peso. Celebre per gli spettacolari salti, ha una gestazione di 11 mesi e una aspettativa di vita che supera i 50 anni.