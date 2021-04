L'auto passa col rosso, la polizia la ferma: ma al suo interno fa una scoperta incredibile

Un verbale decisamente insolito per alcuni agenti di polizia stradale che, lo scorso fine settimana, hanno effettuato un controllo a bordo di un'auto. Tutto è iniziato con una Peugeot di colore blu che ha attraversato un incrocio col semaforo rosso, ed è finito con una scoperta assolutamente incredibile.

È accaduto nella notte tra venerdì e sabato a Loughborough, nel Leicestershire, in Inghilterra. Un uomo, alla guida di una Peugeot, era passato col semaforo rosso ed era stato subito inseguito e fermato da alcuni poliziotti. Gli agenti sono rimasti sbigottiti quando hanno scoperto, dietro il sedile posteriore, che all'interno del bagagliaio c'era una pecora.

L'auto, sprovvista di revisione e di assicurazione, è stata subito sequestrata e l'automobilista sarà interrogato nelle prossime ore. Intanto, come spiega la polizia, gli agenti stanno cercando di capire come quella pecora sia finita in quel bagagliaio e di identificare il suo legittimo proprietario. Fino a quel momento, l'automobilista, che sostiene di aver regolarmente acquistato l'animale da un allevatore, non potrà essere indagato.







