L'asino crolla sotto il peso dei pacchi, stremato dalla fatica: proprietario nei guai per maltrattamento

Le immagini parlano da sole. Raccontano di una discutibile quotidianità che vede ancora certi animali, come fossero macchine pronte a trasportare qualsiasi cosa. E allora, eccolo l'ennesimo caso che ha riguardato il solito asinello caricato all'inverosimile che, stremato, crolla su se stesso stramazzando sulla pubblica via. La drammatica sequenza, pubblicata dal quotidiano locale Rtv Noticias Chile, è eloquente. Tutto è racchiuso nel singolo scatto che pubblichiamo.

L'insopportabile fatica sopportata dall'animale, la terribile caduta e gli sguardi increduli degli uomini che, forse stupiti dall'accaduto, non sanno dove mettere le mani. E poco importa se, l'episodio, sia avvenuto in una strada di Valparaìso, cittadina portuale sulla costa cilena. Casi simili sono registrati in ogni parte del mondo, ogni giorno.

A farne le spese, oltre ad asini e somarelli, elefanti, buoi, equidi vari e tutta una serie di animali che continuano ad essere considerati come cose. Persino i cani, in diverse aree della Cina, se non vengono mangiati, come accade a Yulin, sono utilizzati come fossero cavalli per il trasporto delle carrozzelle occupate dai padroni o da singolari e sprovveduti turisti.

Nel frattempo, del caso, grazie anche alla immediata diffusione delle immagini che, in un lampo hanno fatto il giro del mondo, si stanno occupando le autorità locali.

Il proprietario dell'asino, dovrà rispondere di abuso e maltrattamento.

