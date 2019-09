Arcaplanet, sabato 7 settembre l'apertura di un nuovo store a Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma è pronta ad accogliere un nuovo grande store dell’insegna leader del pet care in Italia. Sabato 7 settembre si aprirà una lunga festa di inaugurazione per il nuovo negozio che va ad aggiungersi ai 17 già aperti in città. Il negozio, che sorge in Via di Torre Spaccata 120, è un negozio di 570 metri quadrati, dotato dei più innovativi prodotti di pet care e ospita servizi di ultima generazione pensati per gli amici pelosi come il Pet Wash con vasche e zona phon senza limite di tempo, oltre alla zona Lavanderia con lavatrice e asciugatrice a gettoni per l’igiene e il lavaggio degli accessori dei propri amici a 4 zampe.Come tutti gli store dell’insegna, anche quest’ultimo nato sarà rifornito con assortimenti completi per il food e il non food per gli animali da compagnia grazie a oltre 10.000 referenze tra accessori e alimenti per cani, gatti, piccoli animali, roditori, pesci, anfibi e uccelli, un’ampia selezione trasversale di prodotti esclusivi e specializzati, dietetici e veterinari, di alimentazione biologica e vegetariana, cibo secco e umido, accessori dai tappetini igienici per cani alle lettiere per gatto, dai giochi ai guinzagli, ai “trasportini” ecc. Durante la giornata di sabato, a partire dalle ore 9.00 ci saranno omaggi per tutti, promozioni dedicate e tutte le novità pensate per l’alimentazione e il benessere degli animali da compagnia, in casa, all’aperto e in viaggio.Per tutti sarà possibile iscriversi all’interno del circuito “ArcaCard”, il programma fedeltà che oggi annovera oltre un milione di clienti attivi e permette una serie di vantaggi a livello di scontistica a punti e servizi personalizzati. La giovane (poco più di vent’anni) e dinamica azienda ha visto in questi ultimi tre anni una forte crescita dimensionale sia di punti vendita che di fatturato e di addetti, attraverso lo sviluppo e la continua innovazione di un layout del tutto simile a un supermercato dedicato solamente ai pet e agli ambienti da essi frequentati, con spazi moderni, personale competente e preparato e un grandissimo assortimento specializzato per tutti i tipi di animali domestici. Il nuovo negozio che dispone di un ampio parcheggio per la clientela, ha dato lavoro a quattro nuove risorse, conta due casse e sarà aperto dal lunedì a domenica con orario continuato dalle ore 9:00 - 20:00.