Ape gigante ritrovata in Indonesia: si pensava che fosse estinta

Ultimo aggiornamento: 13:30

Pensavano si fosse estinta, invece l'ape gigante di Wallace (Megachile pluto il suo nome scientifico) è stata ritrovata in Indonesia. L'insetto, che prende il nome dall'esploratore britannico Alfred Russel Wallace, è lungo quanto il pollice di un adulto e ha un'apertura alare di 6 centimetri. Sembrava scomparsa dal 1981, invece un team di ricercatori ha trovato un esemplare femmina vivo. «E’ stato assolutamente mozzafiato vedere questo insetto “bulldog volante” che non eravamo più sicuri che esistesse e avere una prova reale proprio lì davanti a noi, in natura - ha detto alla stampa britannica il fotografo Clay Bolt - Per vedere realmente quanto è bella e grande la specie dal vivo, sentire il suono delle sue ali giganti che ronzavano mentre volava oltre la mia testa, è stato semplicemente incredibile».