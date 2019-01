A Roma, “Animalìe”: una mostra sugli amici a quattro zampe all’interno degli studi veterinari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà inaugurata il prossimo 23 gennaio la mostra fotografica «», realizzata dall’artista Luigi Avantaggiato che per la prima volta, dopo numerose esposizioni nel resto del Paese e all’estero, porta il proprio lavoro nella capitale.Negli spazi della Sala 1 - Centro Internazionale d’Arte Contemporanea - il pubblico potrà ammirare una selezione di 12 fotografie, stampate con tecnica fine art, che ritrarranno speciali momenti di cura nelle cliniche veterinarie: scatti realizzati con l’intento di evidenziare un sovvertimento della tradizionale relazione tra uomo e animale, dove lo spessore emozionale dei pazienti si contrappone alla tecnologia chirurgica e all’efficienza medica.Frutto di un lungo periodo di osservazione trascorso dal fotografo all’interno di studi veterinari, la mostra mette in risalto le apparenti «anomalie» esistenti tra la dimensione animale e l’eccellenza clinica.Il progetto è stato realizzato grazie al supporto del Centro Veterinario Specialistico CVS di Roma e documentato in un libro pubblicato da Altea Edizioni, a cura di Chiara Piermattei Masetti.Un’occasione unica per riscoprire la bellezza e la sorprendente umanità racchiuse negli sguardi dei nostri amici a quattro zampe.Inaugurazione: mercoledì 23 gennaio 2019, ore 18:00Sala 1, Piazza di Porta San Giovanni 10 - RomaLa mostra sarà visitabile fino al 28 febbraio 2019, dal martedì al sabato dalle ore 16.30 alle ore 19.30