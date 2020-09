Animali, le foto più buffe in un premio internazionale: dal pesce che ride alla scimmia che si gratta

Un pesce sorridente, una giraffa che si intrufola in una foto, una scimmietta che si gratta il posteriore. Sono queste alcune delle 44 immagini che gareggiano per la fase finale dei Comedy Wildlife Photography Awards, il concorso fotografico più divertente del mondo che ritrae gli animali nelle pose più buffe.

Il concorso, fondato dai fotografi e ambientalisti Paul Joynson-Hicks e Tom Sullam, mostra immagini davvero divertenti della fauna selvatica più straordinaria della terra.

Una giuria selezionerà la foto più bella, ma anche il pubblico può dire la sua con il People's Choice Award, un premio grazie al quale è possibile vincere anche un iPad. Per votare e partecipare è possibile visitare il sito www.comedywildlifephoto.com

I vincitori di categoria dei premi saranno annunciati il ​​22 ottobre: il primo premio è un safari di una settimana nel Masai Mara, in Kenya,

Quest'anno, anche a causa del Covid-19, il premio sta promuovendo come essere un "ambientalista a casa", con una serie di suggerimenti per ridurre l'impronta ecologica e diventare un "green influencer", che è, spiegano gli organizzatori, "una persona speciale che potrebbe non essere un mega attivista, ma in realtà si preoccupa davvero dell'ambiente e vuole fare qualcosa per aiutare".

