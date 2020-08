Andrea Bocelli, il suo cane scivola dalla barca e sparisce. L'appello del cantante: «Aiutateci a ritrovare Pallina»

«Aiutateci a ritrovare Pallina». Questo il toccante appello che Andrea Bocelli ha affidato ai social nella speranza di ritrovare al più presto la sua adorata cagnolina. Tutto sarebbe iniziato venerdì pomeriggio quando, durante una uscita in barca che vedeva tra i presenti il cantante, la moglie e alcuni ospiti, improvvisamente ci si era accorti che Pallina, la cagnolina della famiglia Bocelli, era scomparsa. L'allarme era scattato immediatamente così come la disperazione di Bocelli e della sua famiglia. Il fatto che nessuno aveva visto scivolare in mare la cagnetta aveva significato ulteriori preoccupazioni.





Le ricerche

Così, sin da subito, le ricerche che avevano visto impegnati volontari con i gommoni e la Guardia Costiera avevano avuto luogo nel tratto di mare sardo che va da Liscia Ruja, nel comune di Arzachena, fino a Baia Caddinus, nel comune di Golfo Aranci. Ricerche che, però e sino ad ora, non hanno avuto l'esito sperato. Così, mentre la preoccupazione sale, Pallina è un piccolo levriero italiano, l'artista e la famiglia hanno pensato di ricorrere anche all'aiuto del Web. «Cari amici, è scritto sulla pagina social dell'artista, questa volta vi scrivo per chiedervi un piccolo ma per noi grande aiuto. Pallina, il nostro piccolo levriero, risulta dispersa in mare». Poi, dopo aver indicato il braccio di mare dove potrebbe trovarsi, Bocelli precisa: «Ha il microchip ed è molto affettuosa. Sarà sicuramente molto impaurita. Siamo addolorati e preoccupati per questa piccola creatura indifesa». Infine conclude: «Speriamo di ricevere da voi una notizia che ci aprirebbe il cuore. Ve ne saremmo riconoscenti».