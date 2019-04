Uno spettacolo che non si vede tutti i giorni, soprattutto nella metropolitana Milano. La polizia locale ha scortato un'anatra che passeggiava con otto anatroccoli per la strada fino al Naviglio. Un agente che stava tornando alla sede di via Custodi si è accorto degli animali in piazza Tito Lucrezio Caro e li ha accompagnati per circa 500 metri, fino a via Gola, dove si sono rituffati nel Naviglio. Il tutto sotto gli occhi fra lo stupito e il divertito dei passanti.