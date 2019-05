L'amore per i cani si eredita perché è scritto nel Dna: la ricerca su 35mila coppie di gemelli

Amici per la pelle. Il cane è da almeno nove mila anni – dai tempi del Neolitico – un compagno fedele per l'uomo e forse adesso possiamo capire il perché.

Avere una passione per i cani è scritto nei geni. Un team di scienziati svedesi e britannici ha condotto un'indagine scientifica sul Dna per valutare "l'ereditabilità" dell'amore per gli amici a quattro zampe, confrontando il genoma di 35.035 coppie di gemelli inclusi nello Swedish Twin Registry. I risultati sono pubblicati sulla piattaforma online Scientific Reports. Eccoli.



