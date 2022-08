Martedì 23 Agosto 2022, 17:20

Due cuccioli di orso sono stati ripresi mentre giocavano a fare la lotta in mezzo a una strada di campagna in Alaska. I due piccoli sono adorabili: il loro modo di colpirsi e inseguirsi a vicenda è tenerissimo. Avvistare degli orsi in queste zone è una cosa molto comune, per fortuna gli automobilisti prestano molta attenzione alla loro sicurezza.

