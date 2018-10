Poca acqua nei fiumi, Zambia decide di abbattere 2mila ippopotami

C'è poca acqua, lo Zambia decide di abbattere 2mila ippopotami. Il governo dello Zambia procederà con il piano sospeso due anni fa che prevede l'abbattimento fino a un massimo di 2.000 ippopotami nei prossimi cinque anni.

Lo ha annunciato il ministro del Turismo del Paese, Charles Banda, secondo quanto riporta la stampa locale. Si tratta di un'azione necessaria, ha spiegato il ministro, poichè i livelli delle acque del fiume Luangwa, nell'est del Paese - dove vive la maggior parte della popolazione di ippopotami in questione - non sono sufficienti a garantire la sopravvivenza degli animali e trasferirli in altre aree sarebbe troppo costoso.

Ultimo aggiornamento: 19:32

