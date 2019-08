L’estate di Lola, Maki e Lu è uno spot anti-abbandoni

Ultimo aggiornamento: 00:59

L’ingresso di Lu nella vita di Maki e Lola, rispettivamente micio e labrador, è stato abbastanza semplice. Perché gli, a differenza degli umani, hanno spesso una capacità di adattamento decisamente superiore, talvolta imbattibile. E così, quando questa labrador nera, pestifera come tutti i cuccioli sanno essere ma non meno affettuosa, è piombata nella sua nuova casa, i suoi due coinquilini hanno iniziato a studiarla. Alla fine, ha prevalso la voglia di stare insieme.Lu e Maki, ora, sono inseparabili: la prima segue la seconda ovunque, le dorme praticamente addosso, a caccia perenne di coccole. Il gatto Maki, invece, ha combattuto un po’ per farsi rispettare – si sa come sono fatti i mici – ma alla fine ha ceduto. Un regalo, quello che è stato fatto alla padrona, Patrizia Prestipino, in controtendenza: perché luglio e agosto restano ancora i mesi degli. Mesi in cui le bestie umane decidono di sbarazzarsi dei loro. Un trend contro il quale la deputata dem, animalista nei fatti (e non sono con le parole), è scesa in campo realizzando un apposito video-denuncia. Anche se poi, alla fine, il migliore appello è quello che arriva dalle foto dei treaccoccolati: «In mare o in montagna, d’estate o d’inverno, non ho dubbi: loro vengono sempre con me».marco.pasqua@ilmessaggero.it