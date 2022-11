A Roma il primo ospedale veterinario gratuito: ecco dove aprirà e i servizi offerti

Venerdì 18 Novembre 2022, 10:28

Gli animali sono diventati i migliori amici degli uomini, la maggior parte delle persone hanno un cane o un gatto nelle proprie case con cui trascorrono molto tempo insieme. Fedeli e sempre pronti a venire in aiuto, nessuno può farne a meno. A Roma, i diretti interessati avranno una struttura tutta per loro: nel 2024 aprirà il primo ospedale veterinario gratuito. Secondo le prime informazioni circolate non si tratterrebbe di una struttura veterinaria a cui siamo soliti pensare, ma di un vero e proprio ospedale che raccoglie diversi servizi. Sabrina Alfonsi, Assessora all’Ambiente, Agricoltura e Rifiuti di Roma, si sta occupando del progetto che prenderà forma all'interno di strutture già esistenti, recuperando spazi non utilizzati e una superficie di circa 670 mq. Nei prossimi mesi arriveranno ulteriori aggiornamenti. Il progetto rappresenta per l’Italia un grande passo di civiltà e tutela del benessere dell'animale FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

