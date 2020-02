Zuppe fresche, in Italia cresce il mercato: in un anno +28%

Cresce del 28% in Italia il mercato delle zuppe fresche. A rilevarlo è l'Osservatorio Nielsen in occasione della Giornata della Zuppa ("National Soup Day") celebrata lo scorso 4 febbraio e nata negli Usa. Oggi su Instagram l'hashtag #Soup conta oltre 8 milioni di post. Attualmente, secondo una ricerca della United States Soup Industry e pubblicata su The Daily Meal, gli americani mangiano oltre 10 milioni di zuppe all'anno.



L'amore per la pietanza, sulla base di un'analisi di consumo di Espresso Communication diretta a conoscere le ragioni del successo delle zuppe per "Marco Roveda - Il pioniere del biologico", ha colpito anche personaggi come Cristiano Ronaldo, che ha posizionato la zuppa di fagioli tra le sue preferenze culinarie per rimanere in forma, Kristen Stewart e Gwineth Paltrow, che predilige la zuppa wonton, ricetta orientale molto diffusa in Cina e Giappone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA