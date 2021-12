Vongole come oro a Napoli per il cenone di Capodanno: prezzi sino a 50 euro al kg

Capodanno salatissimo a Napoli per quanto riguarda i prezzi del pesce. Pescherie prese d'assalto con i partenopei soprattutto alla ricerca dei tradizionali frutti di mare. Tra fasolari, cozze e conchiglie, sono spuntate anche le cattive sorprese per il protafogli. Capitolo nero per le vongole i cui costi in città e nella provincia arrivano anche a 45-50 euro al chilo. Vongole come oro, quindi. Molti napoletani hanno preferito ripiegare sui più economici lupini (più piccoli e dolciastri), la cui "quotazione" è salita a 10 euro al chilo. Per il resto si oscilla tra i 20 euro dei polipi ed i 25-30 del 'capitonè. Tra i più venduti anche spigole, orate, calamari. Il rincaro dei prezzi rispetto allo scorso anno è stato giustificato da diversi esercenti con l'aumento delle materie prime, come l'energia.

APPROFONDIMENTI NEWS Per il cenone di Natale prezzi del pesce fresco... I CONTROLLI Ciampino, pesce surgelato venduto per fresco al mercato e cozze... CENE DA INCUBO Sabaudia, vongole avariate al ristorante: ragazza di 30 anni in... ROMA Fiumicino: torna la "Spaghettongola" e in padella...

Per il cenone di Natale prezzi del pesce fresco "salati" nelle pescherie di Fiumicino