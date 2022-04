Uova di Pasqua, come scegliere le migliori al supermercato

Lunedì 4 Aprile 2022, 11:18

Chiunque abbia messo piede in un supermercato nelle ultime settimane si sarà trovato circondato da una marea di uova di Pasqua. La ricorrenza religiosa è ormai alle porte e come da tradizione le uova tornano a colorare gli scaffali dei supermarket. Ma come orientarsi tra la grande offerta del mercato e scegliere quelle migliori? Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche: >> HA PIÙ CALORIE L’UOVO DI PASQUA, LA PASTIERA O LA COLOMBA? LA RISPOSTA TI SORPRENDERÀ