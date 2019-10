Un frantoio sociale a Stromboli per produrre olio: è l'unico che esiste nelle isole Eolie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un frantoio sociale a Stromboli. l'isola produrrà olio extra vergine d'oliva. E' l'unico che esiste nelle sette isole Eolie. Si eviteranno i viaggi in terraferma. Il progetto “Eolio” di “Attiva Stromboli” riceve il supporto dell' “Aeolian Islands Preservation Fund”.L'inaugurazione del frantoio, il 26 ottobre, al Timpone. A distanza di mezzo secolo e dopo due anni di incubazione è oggi possibile estrarre olio dal patrimonio vegetale dell'isola. La molitura tempestiva accorcia la filiera dalla raccolta del prodotto, il tipo di lavorazione rigorosamente a freddo realizzato con un frantoio di ultima generazione consente un olio di qualità connotato dalla natura vulcanica del terreno, dall'assenza di contaminanati dell'ambiente e di trattamenti intensivi. La coltivazione dell'olivo è una caratteristica storica dell'isola di Stromboli e di tutte le isole dell'arcipelago Eoliano. Nelle migliori annate si stima si raccolgono circa 10-12 tonnellate di olive da circa mille alberi coltivati e non più coltivati (in montagna).