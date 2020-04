Tutti pazzi per il gelato a domicilio: in un mese più 60%. A Roma vince lo zabaione

Deliveroo ha monitorato gli ordini di gelato dall'inizio dell'isolamento a oggi registrando un incremento nel numero di ordini di circa il 60%. Tra le città più amanti del gelato a domicilio Milano e Roma su tutte, davanti a Firenze e Cagliari. In termini di gusti le creme battono la frutta: nocciola e pistacchio i preferiti a livello nazionale.



A Milano passione stracciatella mentre a Roma è gettonato lo zabaione. Primavera in casa, uguale voglia di gelato. Complice le temperature alte si fa strada il desiderio dei sapori che ricordano l'estate e le gionate all'aria. Morale e gusto, in questo caso, vanno d'accordo. Come rileva Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery, che ha monitorando gli ordini sulla sua piattaforma nell’ultimo mese registrando un incremento del 58% negli ordini di gelato, incremento che sale oltre al 100% se comparato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.



Tra le città che più di altre amano farsi recapitare il gelato comodamente a casa ci sono Milano, che guida la speciale classifica, davanti a Roma, Firenze, Cagliari e Bergamo.

