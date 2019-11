Torna in tutta Italia “Cantine aperte” a Natale

Torna, a partire dall'inizio di dicembre, l'appuntamento con "Cantine Aperte a Natale", evento organizzato dal Movimento turismo del vino. L'iniziativa, articolata su tutto il territorio nazionale, interessa appassionati e wine-lover ed è organizzata in mercatini e degustazioni con l'apertura delle porte delle aziende.



Previste anche attività rivolte ai più piccoli, come cacce al tesoro tra le botti, favole di Natale sotto l'albero e laboratori sensoriali. Non mancherà la possibilità di acquistare prodotti e cesti di artigiani e produttori locali per un possibile regalo di Natale.

L'appuntamento di Cantine Aperte a Natale - commenta il presidente di Movimento Turismo del Vino Italia, Nicola D'Auria - rappresenta per noi la chiusura dell'anno enoturistico, un momento importante in cui si tirano le somme delle attività svolte e si brinda a un nuovo anno ricco di nuove possibilità. Festeggiamo quindi questo 2019, pronti ad affrontare al meglio - conclude - le sfide del futuro

