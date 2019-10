Boom di Tiramisù, fa volare gli acquisti di mascarpone

Non passa di moda il tiramisù che continua ad essere immancabile in trattorie e ristoranti, ma è preparato anche in casa, magari seguendo e aggiornando la ricetta di famiglia. La tendenza di consumo è rilevata da Assolatte in occasione della finale di Treviso della Tiramisù World Cup del 3 novembre e sulla base del monitoraggio di vendita di mascarpone, ingrediente-chiave del dolce italiano al cucchiaio più conosciuto, amato e copiato al mondo.



Dal report dell'Associazione Italiana Lattiero Casearia emerge che comprano mascarpone oltre 37 famiglie italiane su 100 con gli acquisti in aumento tra giugno 2018 e giugno 2019: le quantità di mascarpone venduti nei punti vendita della distribuzione moderna sono infatti cresciute del 5,2%, portando il mercato alla cifra record di 14.200 tonnellate per un giro d'affari di 84,2 milioni di euro.



La domanda di mascarpone, precisa l'analisi di Assolatte, è registrata dinamica perché anche l'offerta si è andata ampliando e diversificando con le aziende del settore lattiero-caseario che hanno proposto molte innovazioni che rispondono ai nuovi trend di consumo, come il mascarpone delattosato, quello biologico e quello light. Infine è ricordato che oggi in un ipermercato si trovano fino a 10 referenze di mascarpone, in un supermercato fino a sette e fino a quattro nel libero servizio e nei discount.

© RIPRODUZIONE RISERVATA