Terremoto in Umbria, gli imprenditori: solo la vendita online salva i prodotti di Norcia

Le vendite natalizie dei prodotti gastronomici della tradizione di Norcia salvate dal commercio online.

n città di turisti se ne sono visti pochissimi in questo dicembre, se non ci fosse stato internet avremmo chiuso da un pezzo

, ha detto Salvatore Felici, dell'omonima norcineria.



A fargli eco è Catia Ulivucci, pure lei vende salumi, formaggi e legumi del territorio.

Abbiamo avuto prenotazioni di pacchi regalo con le nostre specialità - ha detto - da tutta Italia e questo ci ha in parte salvato il mese di dicembre. Le tante richieste on-line sono dovute per lo più all'affetto che gli italiani mostrano ancora nei nostri confronti

Prima del terremoto - ha sostenuto ancora Ulivucci - le vendite a distanza praticamente non esistevano, poi la grande solidarietà ha permesso di fatto di fidelizzare molti italiani che adesso sono diventati clienti

.



Il prosciutto e i tartufi di Norcia sono tra i prodotti più richiesti assieme alla lenticchia di Castelluccio, come conferma Gianni Coccia, portavoce degli agricoltori del borgo dei Sibillini raso al suolo dal sisma .

Per nostra fortuna - ha affermato - la lenticchia continua ad essere uno dei prodotti della nostra terrà richiesti in tutto il mondo e questo ci permette di sopravvivere alle difficoltà di questi anni

.

La nostra Cooperativa - ha spiegato - non vende al dettaglio, ma rifornisce solo i punti vendita, tanto che molti ci chiamano proprio per acquistare on-line i prodotti, ma noi li indirizziamo verso i negozi della città

.

Ma Alberto Allegrini, responsabile della Confcommercio della Valnerina ha lanciato un avvertimento:

commercio online, i social e il grande cuore degli italiani non potranno bastare più se la ricostruzione non partirà concretamente, le nostre attività rischiano di sprofondare. Non dimentichiamoci che quello appena trascorso è stato il quarto Natale post terremoto e più il tempo passa e più sarà complicato restare a galla

