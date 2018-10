Tartufo, prezzo quasi dimezzato rispetto all'anno scorso. E i consumi volano

Ultimo aggiornamento: 18:18

Il prezzo delè quasi dimezzato rispetto all'anno scorso. A rivelarlo è la, che stima un ribasso medio del. Il prezzo del tartufo bianco ha toccato isecondo il borsino di Alba, punto di riferimento a livello nazionale, un valore nettamente più conveniente rispetto ai 450 euro dell'anno scorso. E i consumi hanno subito una conseguente impennata.È l'effetto delle condizioni climatiche favorevoli in un'estate in cui è caduto il 56% in più di pioggia che ha permesso la moltiplicazione del prezioso frutto dell'autunno. Tra le novità di quest'anno c'è la conferma da parte della Direzione Generale Agricoltura dell'Unione Europea che funghi e tartufi spontanei raccolti in natura devono essere obbligatoriamente etichettati con il luogo di raccolta. Il tartufo, conclude la Coldiretti, è da questi giorni il protagonista di mostre, sagre e manifestazioni, ottime occasioni per acquistare o assaggiarlo ai prezzi più convenienti.