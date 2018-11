Tartufo di Alba, il pezzo più pregiato va ad Hong Kong: battuto per 85.000 euro

È stato conquistato da un giovane imprenditore di Hong Kong il lotto più pregiato dell'Asta Mondiale del tartufo bianco di Alba. Il vincitore si è aggiudicato l'esemplare - del peso di 850 grammi - per 85 mila euro dopo una corsa al rilancio in diretta satellitare tra Grinzane Cavour (Cuneo), Matera e la città cinese.



l ricavato complessivo dell'asta 2018 ammonta a 393 mila euro. Quanto raccolto a Grinzane Cavour verrà destinato alla Fondazione nuovo ospedale Alba Bra onlus e in parte a soggetti ancora da individuare; i proventi di Hong Kong giungeranno all'istituto Mother's Choice, che aiuta bambini senza famiglia e madri in difficoltà. Matera, che ha dato vita a un evento legato alle eccellenze lucane, devolverà i proventi all'associazione «Con Cuore impavido», impegnata a favore dei malati di Sla, e alla onlus della Federazione italiana cuochi che opera nel corso di emergenze. «L'annata favorevole - dice Tomaso Zanoletti, presidente dell'Enoteca regionale piemontese Cavour - ha consentito di presentare esemplari di eccezionale bellezza e qualità, molto apprezzati dalle platee concorrenti. E ancora volta Hong Kong ha dimostrato la sua passione per questo meraviglioso prodotto della nostra terra». «Sui mercati orientali - commenta Matteo Ascheri, presidente del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe Dogliani - cresce la passione e la cultura per i nostri vini e la nostra cucina. Di conseguenza, crescono la richiesta e l'export».

