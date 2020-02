Spreco alimentare, con avanzi del mercato lo chef stellato Scabin cucina una zuppa a Torino

Una zuppa calda preparata dallo chef stellato Davide Scabin con le eccedenze del mercato alimentare di Porta Palazzo verrà distribuita mercoledì 5 febbraio a Torino, davanti al Mercato Centrale di piazza Repubblica, in occasione della Giornata nazionale contro lo spreco alimentare.



Un piatto gourmet cucinato con gli avanzi dei banchi dell'ortofrutta raccolti dagli Ecomori e dalle Sentinelle dei Rifiuti. L'iniziativa si inserisce in RePopp, il progetto di economia circolare urbana della Città di Torino, sostenuto da Amiat Gruppo Iren, Novamont, Eco dalle Città e Mercato Centrale Torino. La zuppa verrà distribuita gratuitamente una volta al mese e la Scuola di Cucina Lorenzo de' Medici, al primo piano del Mercato Centrale, metterà a disposizione la cucina. L'obbiettivo è ridurre gli sprechi alimentari e garantire a tutti l'accesso al cibo in modo dignitoso. © RIPRODUZIONE RISERVATA