Spaghetti con le vongole per Natale, ma non sono tutte uguali

Tutti a lezione di vongole, un piatto molto amato dagli italiani, sopratutto nel periodi di Natale. Secondo un'indagine di Fedagripesca-Confcooperative oltre il 70% fa acquisti e consumi senza sapere le differenze tra le tre specie presenti oggi sul mercato. Ci sono le veraci filippine che, nonostante il nome sono italianissime, come anche i lupini piccoli e saporiti pescati in Adriatico; e poi ancora quelle del Pacifico caratterizzate da una macchia nera sul guscio pescate in Vietnam e nella Cina del sud.



Del resto il rischio che sotto le feste, complice un aumento di domanda, si possa incappare in truffe è reale, spiega Fedagipesca che presenta per l'occasione un vademecum. L'obiettivo è sapersi destreggiare tra i tre prodotti che hanno sapori, aspetti e prezzi diversi. Tutto questo, facendo però sempre attenzione all'etichetta apposta per legge nelle retine delle confezioni, vera carta di identità.

