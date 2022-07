Sabato 16 Luglio 2022, 15:19

Uno stile di vita sano è fondamentale per la salute del nostro corpo, ma per vivere a lungo non basta fare una dieta o sport. Lo dice la scienza. Sebbene entrambi siano comportamenti sani e importanti per il nostro benessere, da soli non bastano. Crediti foto: shutterstock Music: «Buddy» from Bensound.com

