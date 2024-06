Society Limonta e Laboratorio Niko Romito insieme per una collezione di tessili per cucina e sala da pranzo

Per Society Limonta il lusso è questione di gentilezza e discrezione. In un’idea di ricchezza che all’ostentazione preferisce la qualità delle materie prime, il marchio che ha rivoluzionato la biancheria per la casa nato nel 2000 come divisione del Gruppo Limonta, ha trovato un amico nel Laboratorio Niko Romito dello chef tre stelle Michelin Niko Romito, da sempre sostenitore della genuinità e naturalità in cucina.

La collezione

“La bellezza del gusto – Home Collection” è il risultato finale dell’incontro tra queste due eccellenze del made in Italy riconosciute a livello mondiale.

Si tratta di una collezione di tessili per la cucina e la sala da pranzo 100% lino pensata per ampliare l’esperienza dello stare in tavola.

Eleganti e al contempo funzionali sono i prodotti che ne fanno parte come il grembiule Bon, accessorio fondamentale per chi è protagonista tra i fornelli, e l’asciugapiatti Bon, utile sì ma anche un complemento d’arredo capace di dettare regole in fatto di stile e classe. A questi si aggiungono la tovaglietta americana Maya, in canvas di lino pesante dai bordi sfrangiati, il tovagliolo Tab in lino morbido e leggero e il portapane Rito, una sacca accogliente progettata dal duo di designer Chiara Mauri e Andrea Randazzo di Storie Design Studio pensata per abbracciare la pagnotta.

Ogni pezzo è unico in termini di sfumatura di colore. Questo è possibile grazie alla tintura a capo, una lavorazione fatta a prodotto finito tipica dell’azienda lombarda che rende il tessuto particolarmente morbido e fa sì che le fibre assorbano il colore in modo diverso l’una dall’altra. La collezione è disponibile nei colori mastice e fumo, che donano all’ambiente un’eleganza appena sussurrata.

L'obiettivo è il benessere del cliente

Tra tutti i pezzi è il portapane Rito che si presenta come la perfetta unione di ciò che sono Society Limonta e Laboratorio Niko Romito. Da una parte abbiamo un brand che ha fatto dell’alta qualità dei tessuti la sua caratteristica, realizzati con filati di origine naturale e rifiniti grazie a un attento processo di ricerca e sviluppo, poi perfezionato all’interno di una filiera produttiva interamente locale. Dall’altra invece è proprio il pane il protagonista del laboratorio, a cui lo chef ha poi affiancato una serie di ricette frutto di uno studio approfondito, bilanciamento nutrizionale, semplicità di sapori e agricoltura biologica certificata e che comprendono prodotti salati e da forno, biscotti, lievitati, creme di frutta e nettari.

L’obiettivo? Il benessere a partire dalla tavola attraverso il piacere della condivisione di pasti semplici e genuini dall’antico sapore, ma anche grazie a complementi d’arredo dall’estetica piacevole che si fanno portavoce delle storie di chi la casa la abita. In questo senso la biancheria per la tavola di Society Limonta è pensata come un prolungamento della visione sul cibo che il Laboratorio di Niko Romito esprime.