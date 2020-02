San Valentino, la pasta in testa alla classifica dei clic su Google

Anche per il San Valentino 2020 la pasta si conferma la più cliccata su Google tra i cibi afrodisiaci. La tendenza si ripete dopo quella del 14 febbraio dello scorso anno quando, sulla base dei Google Trends, la pasta è stata la più cliccata sul web (da 2 a 15 volte in più) tra gli "alimenti della passione" come cioccolato, sushi, peperoncino, ostriche, o fragole.



L'indicazione arriva con l'avvio il 14 febbraio del canale "We Love Pasta_Unionfood", dedicato all'amore per la pasta con un invito ai "pasta lover" a realizzare una ricetta a base di pasta per "celebrare l'amore in tutte le sue forme rendendola protagonista di una Ig "love story", utilizzando l'hashtag #welovepasta.



L'iniziativa metterà in evidenza le migliori migliori ricette sul canale. E' ricordato inoltre per l'occasione che lo spaghetto è protagonista indiscusso nei menu speciali dei migliori ristoranti italiani e che il binomio pasta+amore è stato lanciato al cinema 65 anni fa, con la celebre scena dello spaghetto di "Lilli e il Vagabondo". Viene infine sottolineato che quasi la totalità (30 su 35) dei migliori ristoranti italiani propone la pasta in carta.

